Feyenoord, Slot a caccia della rivincita: ecco chi sono gli avversari della Roma

I giallorossi affronteranno una squadra completamente diversa rispetto a quella di Tirana. I biancorosso guidano il campionato olandese

Daniele Aloisi

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più, cantava Lucio Battisi nel 1976. Roma e Feyenoord ancora una volta contro dopo la finale di Tirana e dopo l’infuocato ottavo di finale del 2015. Questa volta la sfida ci sarà ai quarti e gli olandesi cercano vendetta dopo la Conference League persa il 25 maggio. Gli olandesi in questa competizione hanno già fatto fuori la Lazio ai gironi ed hanno eliminato ieri lo Shakhtar vincendo 7-1 al De Kuip. L’andata si giocherà il 13 aprile in Olanda, mentre il ritorno il 20 allo stadio Olimpico. Difficilmente i romanisti potranno andare in trasferta. Sarà un tuffo nel passato per Wijnaldum. Gini è nato a Rotterdam ed ha esordito nella Serie A olandese con la maglia del Feyenoord.

Feyenoord, la squadra del popolo che vuole tornare a splendere in Europa — Il Feyenoord è tra le squadre più importanti in Olanda ed è la terza più titolata in ambito nazionale. L'ultimo trofeo internazionale degli olandesi risale al 2002, quando la squadra dei bomber van Hooijdonk e Tomasson e di un all'epoca 19enne Robin van Persie, vinse la Coppa Uefa. Il periodo più florido per la squadra di Rotterdam è stato quello dei primi anni '70, in cui nacque la grande Olanda del calcio totale: sotto la guida di Ernst Happel, la squadra si guadagnò una fama a livello mondiale vincendo prima la Coppa dei Campioni nel 1970 e poi, l'anno dopo, campionato e Coppa Intercontinentale. Da sempre viene considerata la squadra del popolo e il gioco rispecchia il calcio olandese. Grande pressione sul portatore di palla, manovra fluida e difficoltà in difesa.

Feyenoord a caccia di vendetta: come sono cambiati gli uomini di Slot — La Roma affronterà un Feyenoord totalmente diverso da quello battuto a Tirana in finale di Conference. Sono rimasti pochi interpreti di quella squadra. Infatti in estate hanno salutato Rotterdam Dessers, Senesi, Malacia e Sinisterra. L’allenatore è sempre Slot, che ha il dente avvelenato nei confronti dei giallorossi. Tra le stelle è rimasto solo Kocku. Il turco è stato vicino a vestire la maglia della Roma, infatti Totti aveva un debole per lui e voleva portarlo a Trigoria. Nonostante le tante cessioni sta guidando l’Eredivisie. I biancorossi sono primi 58 punti, al secondo posto c’è l’Ajax a tre lunghezze. L’acquisto più importante della passata sessione di mercato è stato Szymanski. Sono arrivati anche Hancko difensore centrale dallo Sparta Praga, gli attaccanti Gimenez e Idrissi. La rosa è molto giovane: l’età media è di 23,5.

FORMAZIONE TIPO (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.