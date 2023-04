Feyenoord-Roma, Slot polemico: “Il rigore dato fa ridere. Qui non si danno”

Nonostante la vittoria di misura contro la Roma, l'allenatore del Feyenoord, Arne Slot, nel post-partita è stato molto polemico sulla gestione dell'arbitro del match, Sánchez Martínez. Centro della discussione il rigore concesso ai giallorossi nel primo tempo e fallito da Pellegrini: "Fa ridere, in Olanda non li danno mai dei rigori così, forse in Europa è diverso. Wiefer aveva il braccio attaccato al corpo, non poteva essere penalty". Il tecnico olandese, in campo, ha protestato parecchio contro il quarto uomo all'assegnazione del penalty e anche nella conferenza stampa, al triplice fischio, non ha lasciato nulla al caso.