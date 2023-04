Roma, infortunio Abraham: si fa male alla spalla contro il Feyenoord

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo l'infortunio per Paulo Dybala, a pochi minuti dal gol del vantaggio di Wieffer anche Tammy Abraham è stato costretto al cambio. L'attaccante inglese è uscito dal campo visibilmente dolorante alla spalla destra dopo un contrasto di gioco con Trauner. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni. Lo stesso infortunio era capitato a Solbakken nell'ultimo match di campionato contro il Torino. Per il norvegese è stata in seguito confermata la lussazione.