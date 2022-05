Feyenoord, per la finale con la Roma Slot potrebbe recuperare il portiere Bijlow

Il numero uno degli olandesi, operato al piede a marzo, si sta già allenando con i suoi compagni e punta a Tirana. Verrà testato nel ritiro in Portogallo

"Bijlow non giocherà le ultime partite di campionato, ma ci sarebbe potuto essere per l'ultima giornata se avesse dato il massimo. Ora, però, con la finale in vista, è sempre più in forma - spiega -. Non è un caso che si stia già allenando con la squadra. Slot ha detto che sta facendo grandi progressi, ma non si devono fare pressioni su di lui". Comunque l'ultimo atto della nuova competizione Uefa contro i giallorossi di José Mourinho è un obiettivo realistico, tanto che verrà testato nel ritiro in Portogallo.