Feyenoord, ministro della Sicurezza olandese: “Così niente tifosi allo stadio”

Gli episodi di ieri al 'De Kuip' potrebbero avere delle conseguenze importanti per i tifosi del Feyenoord dopo gli incidenti di ieri sera nel match con l'Ajax. A confermarlo è stato il ministro della Sicurezza e la Giustizia Dilan Yesilgoz:"Vogliamo sapere esattamente cosa è successo e cosa potrebbe essere andato storto. È del tutto possibile che seguiranno delle conseguenze - le parole riportate da 'nu.nl' -. Se continueranno così, i tifosi di casa non potranno più venire allo stadio". Una linea dura, in un'atmosfera preoccupante dal punto di vista della gestione della tifoseria e dell'ordine pubblico soprattutto con gli ultras del Feyenoord. In queste ore la polizia ha arrestato diverse persone per aver acceso e lanciato dei fumogeni e soprattutto è stato fermato e interrogato (è ancora in custodia) un uomo presunto colpevole del lancio dell'accendino che ha ferito alla testa Klaasen. Le forze di polizia continueranno a indagare per punire tutti i responsabili, dal momento che a lanciare oggetti in campo - portando alla sospensione della partita - sono stati diversi tifosi. Una serie di incidenti che aumenta la preoccupazione in vista del match contro la Roma di giovedì prossimo, dove non ci saranno i sostenitori giallorossi. Ma i timori per l'ordine pubblico arrivano dagli stessi padroni di casa. Tanto che il Feyenoord chiuderà anche un settore del 'De Kuip', quello più vicino al campo.