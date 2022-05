Feyenoord, Dessers: “Essere capocannoniere è bello, ma voglio vincere la finale”

L'attaccante degli olandesi punta anche il titolo di massimo marcatore della Conference League, ad ora in vantaggio di un gol su Abraham: "Spero che i miei compagni difendano bene"

Roma-Feyenoord è anche la sfida all'ultimo gol tra Tammy Abraham (9) e Cyriel Dessers (10). Uno dei due diventerà il capocannoniere della prima Conference League della storia. Proprio l'attaccante degli olandesi ha parlato della finale di Tirana:"Essere in testa alla classifica ora è bello. In finale spero che i miei compagni difendano benee che tengano la porta inviolata per aiutarmi. Diventare il capocannoniere sarebbe un bell'extra, ma non è certo il mio obiettivo primario. Prima voglio vincere la Conference League".