Ferretti (Medico Nazionale): “Distorsione importante per Zaniolo. Aspettiamo i risultati degli esami”

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato al termine della sfida vinta dall’Italia contro l’Olanda. Queste le sue parole sull’infortunio subito da Nicolò Zaniolo nel primo tempo: “Mi dispiace per Zaniolo, spero che non sia nulla di grave”. Dopo il commissario tecnico ha parlato anche il medico della Nazionale, il professor Ferretti: “Si tratta di una distorsione importante del ginocchio sinistro. E’ difficile però valutare bene, perché bisognerebbe fare un paragone a livello di stabilità con l’altro ginocchio, il destro, che però è stato operato di recente. Aspettiamo domani per i risultati degli esami. Sappiamo che Zaniolo viene da quel lungo percorso riabilitativo che segue una ricostruzione del crociato. Lui è molto preoccupato, come lo siamo anche noi“.