Femminile, una Roma ingenua si fa sorprendere dal Milan: finisce 1-0

Ottava giornata di campionato amara per la Roma, che perde 1-0 contro il Milan. Al Vismara, alle ragazze di Elisabetta Bavagnoli non basta disputare una buona prima frazione: le giallorosse si arrendono al calcio di rigore segnato da Giacinti, che al 71′ spiazza Pipitone, entrata in campo dopo l’espulsione di Rachele Baldi (56′). La testa della classifica rimane quindi distante 12 punti: tante le lunghezze che separano le capitoline, al sesto posto in graduatoria, dalla Juventus capolista, a quota 24. Il Milan, secondo, sale invece a 21.

Primo tempo noioso, ma è la Roma a giocare meglio. Le giallorosse si fanno vedere dalle parti del portiere avversario con Giuliano (parata di Korenciova) e Thomas (tiro alto), anche se l’occasione più ghiotta arriva al 42′, con la stessa Giuliano che manda a lato di pochissimo. Nella ripresa la rossonera Giacinti calcia da fuori senza trovare la porta, subito dopo grossa ingenuità della difesa romanista: Baldi rinvia corto per Giuliano che però non arriva sul pallone, Giacinti prova ad approfittarne ma il portiere giallorosso tocca nuovamente la sfera anticipando l’avversaria, venendo così espulsa dall’arbitro per aver interrotto una chiara occasione da gol. Sulla successiva punizione a due, Soffia devia in angolo la conclusione di Tucceri. In inferiorità numerica, la Roma – conclusione imprecisa di Giuliano a parte – non riesce più a impegnare Korenciova e subisce il gol dagli undici metri di Giacinti, poco prima atterrata in area da Soffia.