Femminile, Spugna: “Bel momento per affrontare la Juventus. Possiamo farle male”

Redazione

Alessandro Spugna ha presentato ai canali ufficiali del club l'impegno che vedrà la Roma Femminile contro la Juventus, capolista del campionato. Il calcio d'inizio è in programma domani alle 14:30. Queste le sue parole:

"Una partita che siamo contenti di andare a giocare in questa condizione. Non so se è la partita dell'anno ma ci arriviamo in bel momento. Siamo felici di arrivarci in questo modo, è il big match del momento. Vedremo cosa riusciremo a fare, abbiamo tanta voglia di giocare una grande gara per il percorso che abbiamo fatto fin qua. Il gruppo è veramente unito e carico, tutte insieme possiamo lavorare per fare una grande partita".

Come arriva la squadra a questo match? "Ci arriviamo bene, peccato per l'infortunio grave di Ciccotti. Questo dispiace perché stava rientrando in condizione e non ci voleva. Sono cose che accadono e cercheremo di fare una grande partita anche per lei. Il resto del gruppo sta bene, anche Haavi è a disposizione e siamo al completo"

Che gara si aspetta? "La Juventus è la squadra migliore da 4 anni. Hanno tante soluzioni, le abbiamo anche noi quindi vediamo che tipo di partita sarà. Dovremo cercare di tenerla sotto controllo dall'inizio nelle due fasi come abbiamo fatto contro l'Inter. Qualche arma per metterle in difficoltà ce l'abbiamo ma dobbiamo avere rispetto perché sono davanti, hanno quattro punti di vantaggio e stanno comandando il campionato da quattro anni quindi è una squadra forte".