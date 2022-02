Femminile, Roma-Inter 2-0: nona vittoria di fila per le giallorosse

Andressa e Giugliano regalano i tre punti alle ragazze di mister Spugna

Ancora una vittoria per le ragazze di mister Spugna. Le giallorosse superano l'Inter 2-0 e si portano a sole tre lunghezze dalla Juventus sconfitta dall'Empoli 2-1. Per la Roma in gol Andressa a fine primo tempo su calcio di rigore conquistato da Bartoli e raddoppio di Giugliano al 48' con un tiro bellissimo da fuori area che finisce sotto l'incrocio. Partita dominata dalle ragazze e corsa al primo che non si ferma.