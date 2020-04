Fazio: “Bello il mio esordio all’Olimpico contro l’Udinese” – LIVE

Federico Fazio è il protagonista di oggi della diretta social giallorossa. La Roma, dall’inizio della quarantena, ha lanciato la rubrica “Instagram Live” collegandosi con le case dei giocatori, pronti a rispondere alle domande dei tifosi e non solo. Di seguito le parole dell’argentino:

Ricordi le emozioni del tuo esordio con la Roma?

“Sì, all’andata con il Porto, nei preliminari di Champions nel 2016. Non sono partito titolare, ma sono entrato nel secondo tempo. Eravamo uno in meno, ma è stato bello. La partita dopo è stato l’esordio all’Olimpico e abbiamo vinto 4-0 contro l’Udinese, è stato bello”.

Il 20 ha un significato per te?

“No, quando arrivi in una squadra ci sono pochi numeri disponibili: tra chi non è andato via ancora e chi sta ancora in rosa ce ne sono pochi. E’ un numero che mi piace”.

Da zero a cento che altro numero ti piacerebbe?

“In Italia è diverso perché ci sono tanti numeri alti. In Premier e in Liga è diverso perché si va dall’uno al venticinque. Mi piace l’87”.

Domanda del fratello Mariano: chi vince sempre quando giochiamo a 21?

“Non giochiamo solo con lui, ma anche con il mio altro fratello. Il più piccolo è quello che vince di più”.

Ti piace Tivoli?

“Sono stato in tante parti vicino a Roma e in Italia. Mi piace molto girare e conoscere la terra dei miei nonni. Ho girato molto anche qui intorno ai castelli”.

Qual è stato l’attaccante più difficile da marcare?

“Ho giocato una partita a Siviglia nel 2007 contro l’Arsenal e abbiamo perso 3-0”.