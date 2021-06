Faty consiglia la Roma: “Punta su Navas e Rico per la porta”

L'ex giallorosso, ora alla Reggina, ha indicato i due portieri del PSG come profili ideali: l'arrivo di Donnarumma potrebbe renderli appetibili sul mercato, anche se il costaricense ha appena rinnovato il contratto

Faty è sicuro: "La Roma per la porta deve puntare su Keylor Navas e Sergio Rico". Il centrocampista, che ha trascorso l'ultima stagione alla Reggina ed ha vestito in passato la maglia giallorossa, ha indicato i due del PSG come profili ideali per l'estremo difensore del futuro del club. Un'analisi che il giocatore ha poi ulteriormente arricchito su Twitter: "Entrambi hanno un'ottima relazione, soprattutto Navas. E' un aspetto importante per un portiere". La posizione di entrambi i giocatori è resa precaria dal sempre più probabile arrivo in Francia di Donnarumma, anche se il costaricense ha firmato lo scorso aprile un prolungamento di contratto fino al 2024. Più semplice arrivare allo spagnolo, la cui valutazione si aggira attorno ai 7 milioni. Tiago Pinto ascolterà Faty?