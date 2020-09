Faraoni: “Bello iniziare con una big come la Roma”

Davide Faraoni, esterno dell’Hellas Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della nuova stagione, che gli scaligeri apriranno al Bentegodi ospitando proprio la Roma di Paulo Fonseca. Queste le considerazioni del calciatore di Juric: “Sono felice che si parta subito con una “big” come la Roma, che inizierà a farci capire il nostro livello di competitività. Il ritiro? Stiamo puntando sul fattore che ha fatto la differenza l’anno scorso, vale a dire la grande intensità che abbiamo messo in ogni gara”.