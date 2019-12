Evento Xiaomi, Zaniolo e Diletta Leotta presenti all’Eur – FOTO – LIVE

Ancora Zaniolo protagonista per le vie della Capitale. Il talento giallorosso invitato in zona Eur per l’evento del colosso tecnologico Xiaomi nel Tim store di Viale Europa. Arrivata prima del calciatore romanista anche Diletta Leotta, conduttrice Dazn e nuovo ambassador Xiaomi per tutto il 2020. Una ventina di tifosi hanno presidiato la zona aspettando i super ospiti, sfidando la pioggia e il temporale. Presente anche l’agente, Claudio Vigorelli, insieme al calciatore, che si è subito dedicato alla firma degli autografi e ai selfie con i tifosi in delirio. Divertente poi il siparietto con un piccolo romanista, emozionatissimo alla vista di Zaniolo. “Il suo idolo”, come ha confermato il padre.