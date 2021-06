Europei, l’ex Roma Rudiger morde sulla schiena Pogba durante Francia-Germania

L'ex difensore giallorosso si è reso protagonista di un buffo episodio

Poco prima della fine del primo tempo di un combattutissimo Francia-Germania, l'ex calciatore della Roma Antonio Rudiger si è reso protagonista di un bizzarro episodio. Il difensore tedesco, attualmente al Chelsea ha morso l'avversario Paul Pogba sulla schiena. Il francese si è lamentato con il guardalinee ma obiettivamente si è trattato di un morso leggero, che è stato anche ripreso dalle telecamere ma giudicato non così grave da dover intervenire con il Var. Nessun provvedimento è stato preso per il gesto di Rudiger, che, rivedendo le immagini ha semplicemente appoggiato la testa sulla schiena di Pogba e aperto la bocca, senza affondare i denti in un classico morso.