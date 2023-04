Europa League, Roma-Feyenoord sarà trasmessa anche in chiaro su TV8

La gara di ritorno del quarto di finale sarà visibile anche in chiaro

La gara di ritorno del quarto di finale di Europa League Roma-Feyenoord, in programma giovedì 20 aprile alle ore 21, sarà trasmessa su Sky, su DAZN e anche in chiaro su TV8, come viene pubblicato sulla programmazione del canale televisivo. Sarà una partita decisiva nella quale la squadra giallorossa dovrà ribaltare lo svantaggio di un gol (1-0) subito ieri a Rotterdam.