Europa League, la Roma punta lo Young Boys: giallorossi a Berna mercoledì

In attesa di scendere in campo in Serie A contro il Benevento, la Roma prepara la sua prima trasferta europea stagionale. I giallorossi, che affronteranno giovedì gli svizzeri dello Young Boys, partiranno dalla capitale mercoledì mattina intorno alle 11 con destinazione Berna; prevista nel pomeriggio, per le 16.45 circa, la conferenza stampa di Paulo Fonseca, affiancato da un membro della prima squadra. I giallorossi si ritroveranno poi direttamente sul terreno di gioco dello Stade de Suisse per l’allenamento di rifinitura delle 17.30.