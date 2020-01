Europa League, Gent-Roma: al via la prima fase di vendita dei tagliandi

Sarà una seconda parte di stagione decisamente impegnativa per la Roma, che stasera affronterà la Juve in Coppa Italia e poi si ritufferà nella corsa alla Champions League dal derby di domenica. Non solo, perché i giallorossi a febbraio proveranno anche ad andare avanti in Europa League: ai sedicesimi ci sarà da superare il Gent. Da oggi, mercoledì 22 gennaio, alle 12 sono in vendita i tagliandi per la sfida di ritorno in Belgio in programma il 27 febbraio alle 18.55. Come riporta il sito ufficiale giallorosso, ci sono tre fasi di vendita. La prelazione 1 è riservata ai possessori di entrambi gli abbonamenti Serie A ed Europa League e dei biglietti delle 3 trasferte europee di Graz, Monchengladbach e Istanbul (dalle ore 12.00 di mercoledì 22, alle 11.59 di lunedì 27 gennaio). La prelazione 2 è riservata ai possessori di almeno un abbonamento stagionale (dalle ore 12.00 di lunedì 27, alle 11.59 di giovedì 30 gennaio). La vendita libera eventuale sarà invece dalle ore 12.00 di giovedì 30 gennaio, alle 13.00 di venerdì 21 febbraio.