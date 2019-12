Europa League, alle 13 il sorteggio dei sedicesimi di finale: Roma in seconda fascia – LIVE

Alle 13 dall’urna di Nyon la Roma scoprirà l’avversaria nei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi hanno passato il girone come secondi in classifica alle spalle del Basaksehir, inguaiandosi i piani: Dzeko e compagni sono stati quindi inseriti in seconda fascia.

Le 32 squadre rimaste sono divise in due urne: da una parte le teste di serie, cioè le prime classificate nella fase a gironi di Europa League e le quattro migliori terze tra le “retrocesse” dalla Champions League. Dall’altra parte ci sono le squadre che non sono teste di serie, cioè le seconde classificate nella fase a gironi di Europa League e le rimanenti quattro squadre provenienti dalla Champions League. Non sarà possibile giocare contro squadre già affrontare nel girone, e allo stesso modo non sarà possibile giocare contro squadre della stessa federazione. L’andata si giocherà il 20 febbraio all’Olimpico, il ritorno fuori casa il 27 febbraio. Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa. Così come successo nella fase a gironi, le partite saranno divise in due fasce orarie: alle 18:55 e alle 21:00.

Il sorteggio si potrà seguire in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Football. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale e gli aggiornamenti minuto per minuto con foto e interviste da Nyon.

Le possibili avversarie della Roma: Siviglia, Malmo, Basilea, LASK Linz, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Braga, Manchester United, Ajax, Salisburgo, Benfica