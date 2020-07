Roma, sorteggi Europa League: Olympiacos o Wolverhampton ai quarti

Alle 13 è ripartita ufficialmente l’Europa League, almeno nelle urne. A Nyon si è tenuto il sorteggio della fase finale, che inizierà al completamento degli ottavi e che si terrà completamente in Germania. La Roma affronterà il Siviglia in gara secca (5 0 6 agosto) e successivamente potrebbe vedersela con una tra Olympiacos e Wolverhampton (10 o 11 agosto). Si riparte dell’1 a 1 dell’andata per questa sfida, con il gol di Neto in risposta a quello di El Araby che ha salvato la squadra allenata da Nuno Espirito Santo. Inoltre Fonseca e i suoi potrebbero affrontare nell’ipotetica semifinale (16-17 agosto) un’altra inglese, il temibile Manchester United di Pogba e Rushford.

Notizia in aggiornamento