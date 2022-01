Empoli, Corsi: “Speriamo in una Roma non in forma, noi limiteremo gli errori”

Il presidente della squadra toscana ha rilasciato un'intervista prima del match contro la Roma

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è tornato a parlare a Calciomercato.it prima della sfida con i giallorossi di José Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo più punti di quello che pensavamo, ma l’obiettivo resta la salvezza. Di sicuro, la nostra è una squadra che regala soddisfazioni nell’interpretazione della gara. Se abbiamo chance di fare risultato è perché interpretiamo bene il match. Contro la Roma sembra una missione impossibile ma all’Olimpico, nel girone d’andata, abbiamo fatto una buona gara. La ricetta vincente? Dobbiamo limare gli errori al minimo e giocare come sappiamo. Speriamo di trovare un avversario non in forma". Prosegue poi sulla squadra dello Special One: "La formazione giallorossa è in grado di vincere anche cinque partite di seguito".