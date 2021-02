Emiliano Di Nardo, l’associazione in sua memoria regala un’ambulanza nel giorno del suo compleanno

Venerdì prossimo avrebbe compiuto 42 anni Emiliano Di Nardo, giornalista e voce romanista inconfondibile nel panorama capitolino. Purtroppo Emiliano ci ha lasciati il 21 gennaio del 2019 a seguito di un incidente stradale che lo ha costretto su un letto di ospedale per diversi mesi. Per il suo compleanno Di Nardo ha deciso comunque di fare un regalo alla sua città. L’Associazione che porta il suo nome, fondata dalla sorella Noemi e dal fratello Cristian, ha deciso di donare un’ambulanza alle strutture ospedaliere del Municipio 13 di Roma. Una vettura all’avanguardia che porterà proprio il nome di Emiliano sulla fiancata e che sarà presentata venerdì prossimo alle 16 in via del Podere Zara in presenza dei consiglieri di Fdi Marco Giovagnorio e Chiara Colosimo che doneranno una targa per Emiliano. Non è il primo regalo dell’Associazione che da oltre un anno si è fatta portatrice di iniziative lodevoli come la realizzazione del progetto “Scuole e Famiglie sicure” per diffondere le manovre salvavita e dotare le scuole pubbliche che ne sono sprovviste di defibrillatore e corsi di formazione (corsi BLSD) per i dirigenti scolastici oltre a un Memorial di beneficenza.