Emerson: “Fra Totti e Del Piero scelgo il primo. Vincere a Roma è più difficile”

Il brasiliano esprime la sua preferenza per l'ex numero 10 dei giallorossi, con cui ha vinto lo storico Scudetto del 2001

L'ex giallorosso Emerson è tornato a parlare di Roma, in un'intervista a ESPN Brasile. Al centrocampista è stata chiesto chi preferisse tra Francesco Totti e Alessandro Del Piero, avendo giocato nella sua carriera con entrambi i calciatori. La scelta non è stata semplice, a detta di Emerson, ma alla fine la preferenza è stata data all'ex capitano della Roma. Ecco le sue parole: "Quanti titoli ha Del Piero? A casa sua non c'è più spazio per le coppe, ha giocato e vinto a lungo alla Juventus. Sicuramente sarebbe più difficile per Totti vincere tutto questo con la Roma. Anche se credo che Alessandro sia stato clamoroso, in questa disputa ne esce sconfitto. Quello che ha fatto Totti per la Roma è stato molto più difficile"