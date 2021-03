El Shaarawy ritrova il gol con la Roma: esultanza con abbraccio al nuovo Team Manager

L’ha tanto bramata e finalmente è arrivata: El Shaarawy trova la sua prima rete in questo suo ritorno in giallorosso. L’ultima l’aveva messa a segno contro il Genoa. Momentaneo due a zero allo Shakhtar Donetsk e tanta gioia per una grande azione personale che è terminata con il gol. In particolare, dopo l’esultanza con i compagni è corso verso la panchina a festeggiare con Cardini, il nuovo Team Manager della Roma subentrato a Gombar. “Lo zione”, soprannominato così dai più stretti, ha esultato insieme al Faraone. Il numero 92 era subentrato a Pedro nel secondo tempo, dopo che lo spagnolo era stato sostituito per un battibecco con Fonseca. El Shaarawy non ha deluso le aspettative e, dopo un gol mangiato a porta sgualcita, si è fatto perdonare con un assolo in area di rigore, smarcandosi dei difensori e infilando la sfera alle spalle del portiere.