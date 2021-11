El Shaarawy raggiunge Conti: il fotomontaggio è virale

il 'faraone' agguanta 'marazico' tra i goleador giallorossi e pubblica un post su Instagram: "48"

Con lo splendido goal del momentaneo uno a uno, Stephan El Shaarawy ha eguagliato la leggenda Bruno Conti per numero di reti. Sono ben 48 . Peccato che questo traguardo non sia stato accompagnato dalla vittoria. Il 'faraone' ha comunque festeggiato sul suo profilo Instagram il personale risultato. Dopo il rientro in giallorosso nello scorso mercato di gennaio, El Shaarawy si è sempre messo a disposizione della squadra senza mai reclamare maggior minutaggio. A disposizione sia di Fonseca che di Mourinho (prima dei portoghesi, di Di francesco), sta provando ad aiutare la Roma a suon di goal e prestazioni.