El Shaarawy, le lacrime d’Europa che valgono un rinnovo

Tre anni fa era considerato un calciatore perso nella sua pensione dorata cinese. Oggi invece è una delle risorse più importanti di José Mourinho tanto che il rinnovo di contratto è sempre più vicino. Ieri sera il Faraone, chiamato in causa al 23esimo dopo l'infortunio di Wijnaldum, ha realizzato il terzo gol lasciandosi andare ad un pianto di gioia nonostante con la maglia giallorossa abbia già vissuto serate come quella di ieri (è uno dei reduci di Roma-Barcellona). Ha realizzato il suo 11esimo gol europeo, agganciando Zaniolo nella classifica all time giallorossa in Europa e proseguendo l'incredibile record che recita, dal suo arrivo nella Capitale (2016), appena due sconfitte quando va in rete. Nel 2023 sono 5 i gol realizzati tra campionato e coppa, solo Dybala ne ha realizzati di più (8) di cui 3 però su calcio di rigore. Mai una parola fuori posto e mai un atteggiamento sbagliato e una dedizione alla causa non indifferente. Per Mourinho ha fatto il terzino a tutta fascia ma anche la seconda punta. In giallorosso ha trovato la sua dimensione e se fosse dipeso da lui, la firma sul rinnovo sarebbe già arrivata mesi fa. Il nodo principale è legato all'ingaggio anche se El Shaarawy pur di proseguire la sua avventura a Trigoria, sarebbe disposto ad un taglio netto (al momento guadagna 3.5 milioni l'anno). Prima del match con il Torino c'è stato un colloquio, informale, tra Pinto e il fratello Manuel per discutere dei termini del nuovo contratto. La sensazione è che il matrimonio possa andare avanti anche alla luce della prestazione esaltante di ieri che ha confermato ancora una volta la sua importanza all'interno del gruppo.