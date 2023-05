El Shaarawy: “Lavorerò per tornare il prima possibile. Ora però non molliamo”

Stephan El Shaarawy, autore del gol giallorosso nel match contro il Monza, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto sottolineare tutta la sua delusione dopo l'infortunio rimediato ieri che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo: "La frustrazione più grande oltre a non aver conquistato i 3 punti è quella di non poter aiutare i miei compagni nelle prossime partite. Lavorerò forte per tornare il prima possibile, ora però non molliamo perché ci giochiamo ancora tanto, tutti insieme, più uniti di prima". Questo il messaggio social del Faraone. Per lui gli esami hanno confermato lesione al flessore della coscia destra, infortunio che rischia di far finire in anticipo la sua stagione.