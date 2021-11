El Shaarawy: “Ci manca cattiveria sotto porta, dobbiamo metterci più voglia”

Le parole dell'attaccante giallorosso: "Oggi volevamo rifarci, ci abbiamo messo grinta ma non è bastato. Serve di più"

Tanti otto gol in due partite. "Sicuramente sì, è una sconfitta che brucia quella di Bodo. Oggi volevamo rifarci, ci abbiamo messo grinta ma non è bastato. Serve di più".

Mancano due rigori... "Non serve attaccarsi agli episodi. Dobbiamo metterci più qualità e voglia per vincere le partite".

E' stata una reazione di nervi? "Si sono quelle partite in cui hai voglia e fame di recuperare e quindi si perdono un po’ gli schemi ma non ci siamo riusciti per poco. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Veniamo via con un punto ma non basta. Vogliamo arrivare primi nel girone e continuare a cercare di vincere".