El Shaarawy, a Napoli per alzare la cresta: nessuno segna più di lui al ‘Maradona’

"Vedi Napoli e poi... segni", così El Shaarawy potrebbe cambiare la famosa frase di Goethe. Infatti, Stephan ha un ottimo feeling con la città campana. Il numero 92 al 'Maradona' ha messo a referto 5 reti nelle ultime 6 partite giocate nell'ex San Paolo. Tre con la maglia della Roma e due con quella del Milan. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) nessun giocatore ha realizzato più reti in trasferta in questo stadio: solamente Edin Dzeko ha fatto come l'esterno giallorosso realizzando 5 gol. Con Mourinho ha gonfiato la rete in trasferta col Napoli per due stagioni di fila. De Rossi non rinuncerà a lui questa sera: El Shaarawy partirà dal 1' insieme a Dybala e uno tra Azmoun e Abraham. Il Faraone vuole colpire al 'Maradona' per il terzo anno di fila e spezzare un digiuno di gol che va avanti dal 10 febbraio. L'ultima rete realizzata è quella contro l'Inter che però non è bastata per portare a casa tre punti. Dopo la partita con i nerazzurri tante prestazioni di alto livello e sacrificio, ma ora DDR gli chiede anche di iscriversi al tabellino dei marcatori.