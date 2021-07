Effetto Mourinho: oggi il debutto dell’allenamento col maxischermo a Trigoria

Lo Special One ha voluto l'installazione di un enorme schermo led sul campo di allenamento

Mourinho ha già cominciato la sua rivoluzione. Per cambiare mentalità il primo passo, parola di Special One, è conoscere i giocatori e il gruppo. Ma intanto anche il portoghese ha intenzione di farsi conoscere dai suoi calciatori, anche con l'aiuto della tecnologia. Nello specifico, oggi per la Roma è stato il primo allenamento con il maxischermo montato all'interno del campo: Mourinho lo ha voluto per un'analisi video a 360 gradi. In questo modo il tecnico può comunicare meglio con i giocatori ed evidenziargli eventuali errori o movimenti e giocate positive. Lo schermo led a Trigoria è uno dei tanti cambiamenti che hanno debuttato in questi giorni.