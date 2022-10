ECA, Youth Football Knowledge Exchange: presenti Pinto, Zalewski, Bove e Darboe

Seconda giornata della Youth Knowledge Exchange, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al confronto sull'evoluzione dei metodi di lavoro nella gestione dei settori giovanili tra i Club iscritti all'ECA. Allo stadio Olimpico sono intervenuti Pinto, Vergine, Bove, Zalewski e Darboe. Development of Youth Coaches: è questo il focus del convegno. Un tema, quello della formazione degli allenatori delle squadre giovanili, sul quale la società giallorossa ha investito molto in termini di risorse umane e non solo.