Dzeko: “Troppo tempo a casa, non sono al top. Spero di esserlo la prossima settimana”

La Roma va a caccia dei tre punti per mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta col Napoli. Prima del fischio d’inizio della partita col Sassuolo ha parlato il capitano Edin Dzeko.

DZEKO A SKY

“Ogni sconfitta deve portare qualcosa nella squadra. Si deve vedere e analizzare dove e come abbiamo sbagliato e lo abbiamo fatto col mister. Ora siamo pronti a ripartire dopo una sconfitta in campionato e vogliamo provare a vincere in casa”.

Ti sei fermato per il Covid, come stai adesso?

Non sono ancora al 100%, sono stato chiuso in casa 20 giorni e non è stato facile. Piano piano mi sto ritrovando, spero che dalla prossima settimana io possa essere al massimo.