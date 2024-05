Dybala: “Usciamo a testa alta. L’orgoglio per questi colori è più forte di tutto”

Servirà del tempo per dimenticare una delusione così grande come quella dell'eliminazione in Europa League, dopo essere andati così vicini ad un impresa storica. Bisogna, però, provare subito a voltare pagina. Ci prova anche Paulo Dybala che in un post su Instagram, ha voluto mandare un messaggio a tutto l'ambiente Roma: "Ogni battaglia ci insegna qualcosa, e nonostante la delusione, usciamo dal campo a testa alta, orgogliosi di quanto abbiamo dato e di come abbiamo lottato. L’orgoglio per i colori che portiamo è più forte di ogni risultato e ci guida a non scoraggiarci mai. Un Grazie va ai nostri tifosi, rialziamo la testa perché non è ancora finita la stagione. Forza Roma".