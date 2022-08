Dybala pazzo di Roma: “Tifosi incredibili, mi fermano ogni due metri”

Paulo Dybala è già pazzo di Roma. L'altra sera era a cena in uno dei ristoranti tipici della capitale, la Taverna Trilussa, e ha parlato dei tifosi giallorossi. Queste le sue parole dette al proprietario del locale e riportate da TuttoSport: "Che tifosi qui a Roma! Da non crederci! A Torino non ero abituato così, potevo passeggiare in centro abbastanza tranquillamente. Ogni tanto mi fermavano anche per un selfie o un autografio, ma non c'è paragone con Roma. Qui ogni due metri vengo fermato, ci metto mezz'ora per attraversare una piazzetta! Un entusiasmo incredibile: mai vissuta una roba così. Neanche a Palermo".