Dybala e Matic a cena insieme: lo scatto suggestivo davanti al Colosseo – FOTO

I nuovi acquisti della Roma si sono già integrati con la città, si è notato molto fin dai primi giorni. In particolare Paulo Dybala e Nemanja Matic, che fin dal loro arrivo nella capitale hanno voluto vivere la capitale, senza mai sottrarsi a qualche scatto con i tifosi. Come ieri sera, quando l'argentino e il serbo sono andati a cena insieme da AROMA Restaurant, uno dei locali più suggestivi di tutta la città, affacciato proprio sul Colosseo. Una visita celebrata anche sui social, con lo staff e i proprietari che non ha perso l'occasione per scattare una fotoricordo.