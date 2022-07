Dybala-Abraham, il feeling già nato tra i due “re” di Roma

"Roma non vuole capi" recita uno storico personaggio della serie Romanzo Criminale. Capi no ma un re sì, anzi due. Tammy Abraham è stato chiaro nella lunga intervista rilasciata ieri: "Penso che sia un privilegio aver portato un giocatore così forte come Dybala nella nostra squadra. Significa molto per i tifosi, che infatti lo hanno accolto alla grande. A Roma ci possono essere due re". Il feeling tra i due è già ottimo, questa mattina la "Joya" ha pubblicato una foto con l'ex Chelsea. Non si è fatta attendere la risposta di Tammy che già lo chiama "Fratello". I tifosi della Roma si aspettano molto dalla nuova coppia giallorossa.