Due anni fa la prima gioia di Zaniolo: la Roma aspetta il suo regalo più bello

Un pallonetto delizioso a scavalcare Consigli, un gol di quelli che fanno alzare dalla sedia. Il 26 dicembre del 2018 la Roma batteva 3 a 1 il Sassuolo e vedeva sbocciare sul prato dell’Olimpico il talento smisurato di Nicolò Zaniolo con la sua prima rete in maglia giallorossa. Una perla di rara bellezza, a regalare alla piazza una delle poche gioie di una stagione che poi si rivelerà tutta da dimenticare, con l’esonero di mister Di Francesco e il sesto posto finale in classifica.

Sono passati due anni esatti da quel gol e l’amore per il talentuoso centrocampista, da allora, non ha fatto che aumentare a dismisura, più forte anche di due infortuni ad entrambe le ginocchia che hanno costretto Nicolò a vivere spesso a distanza l’affetto straripante del suo popolo. 14 gol segnati in 69 presenze non bastano a descrivere quello che Zaniolo è riuscito, dal suo arrivo nella Capitale, a regalare alla Roma e ai suoi tifosi.

Serve recuperare le “fotografie”, sfogliare l’album dei ricordi. Ogni pagina esplode di istantanee indimenticabili: l’esordio assoluto al Bernabeu, la doppietta al Porto negli ottavi di finale di Champions League, la cavalcata contro la SPAL di pura forza ed istinto poco dopo il rientro dalla rottura del primo crociato. Una storia talvolta bruscamente interrotta eppure sempre ricominciata, a discapito di detrattori e malelingue, come nella più bella delle favole.

Zaniolo intanto ha intrapreso una nuova storia d’amore, quella con Madalina Mateiu, e scalpita per tornare il prima possibile in campo: “ad aprile ci sarà”, assicura papà Igor. Il recupero dall’infortunio procede bene e presto il centrocampista potrà iniziare la seconda fase di riabilitazione, che gli permetterà di tornare a correre.A due anni dalla sua prima rete in giallorosso e nonostante i tanti mesi lontani dallo spogliatoio, la stella di Nicolò Zaniolo brilla più che mai di luce propria: la Roma lo aspetta, ansiosa di rimetterlo al centro del suo mondo.