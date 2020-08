Ds Roma: spunta Victor Orta, ex collaboratore di Monchi al Siviglia

Il nome nuovo per il ruolo di direttore sportivo della Roma è quello di Victor Orta. Il dirigente spagnolo, attuale ds del Leeds fresco di promozione in Premier League, è stato uno dei principali collaboratori di Monchi nella sua prima esperienza al Siviglia. Tra i due c’è un bel rapporto: subito dopo la fine dell’avventura nella capitale dell’andaluso, lo stesso Orta, in un’intervista, pronunciò queste parole: “Monchi è stato, è e sarà il miglior direttore sportivo del mondo”. Nel suo curriculum figurano anche le esperienze con Elche, Zenit e Middlesbrough. Secondo Sky, Orta è in lizza per il ruolo da ds assieme alle piste italiane, rappresentate da Sabatini, Pradè e Petrachi.