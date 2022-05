Dove vedere Torino-Roma alle 20.45 in Tv e in LIVE streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva su Dazn

Quella di stasera sarà l’ultima partita del campionato per la Roma. I giallorossi devono ottenere i tre punti per essere sicuri delle qualificazione in Europa League senza aspettare i risultati delle gare di domani. Tre precedenti tra il tecnico portoghese e la formazione granata. Le sfide risalgono al campionato 2008-09, andata e ritorno, quando all’epoca Mourinho guidava l’Inter. E il match di andata della Serie A 2021-22, vinta 1-0 dai giallorossi. Il parziale dello Special One è di 2 vittorie ottenute e un pareggio.

La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.