Dove vedere Roma-Venezia alle 20:45 in TV e LIVE streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN e Sky

Dopo il ko di Firenze , la Roma di Mourinho ha bisogno di una vittoria per non perdere terreno nella corsa a un posto in Europa per il prossimo anno. La squadra scenderà in campo questa sera alle ore 20:45 per la sua ultima partita in casa con un Olimpico sold out.

La diretta TV di Roma-Venezia sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, a partire dalle 19:45. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. Stesso procedimento per gli abbonati Sky, tramite SkyGo. Infine c'è NOW, servizio streaming on demand di Sky. Su DAZN saranno Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini a commentare la gara; per Sky, invece, telecronisti Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.