Dove vedere Roma-Salernitana alle 18 in Tv e in LIVE streaming

I giallorossi scendono in campo per difendere il quinto posto

La Roma di Mourinho torna in campo nella trentaduesima di Serie A contro la Salernitana per riscattare la sconfitta di Bodo e difendere il quinto posto. Sarà assente Pellegrini per squalifica, mentre Zaniolo ritorna tra i convocati, ma non partirà titolare. Sarà una gara speciale anche per il ritorno di Spinazzola che siederà in panchina coi compagni per la prima volta dopo l'infortunio di luglio. Ricorrenza importante anche per Abraham. L'inglese, infatti, ritrova la prima vittima colpita con la maglia giallorossa.