Dove vedere Roma-Milan in TV e LIVE streaming

Dove vedere Roma-Milan in tv

Il big match dell'Olimpico, sold out con 4500 tifosi rossoneri al seguito, è in programma alle ore 21, con la massima allerta anche dalle forze dell'ordine. L'attesa comunque è tantissima, anche perché la combinazione giusta di risultati in tutte le coppe può ufficializzare il quinti posto Champions per la Serie A. La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky Sport sui canali 201 e 252, oltre al canale in 4K, con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e il commento di Aldo Serena. E ovviamente su NOW Tv con un abbonamento. Il match sarà visibile sulla piattaforma streaming Dazn, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Dario Marcolin. Ma soprattutto la gara verrà trasmessa anche in chiaro su Rai 1, che ha acquisito i diritti delle squadre italiane in Europa League per questi ultimi turni: in cabina di cronaca Alberto Rimedio e Dario Di Gennaro. In alternativa è possibile seguire la partita con la Cronaca Live di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.