Dove vedere Roma-Lecce alle 20:45 in Tv e in LIVE streaming

La Roma deve nuovamente rialzarsi dopo una brutta serata di Europa League. Il ko per 2-1 con il Betis di giovedì sera ha deluso Mourinho e la squadra, che però adesso è chiamata a reagire in campionato anche per rimanere attaccata alle prime posizioni e dare seguito al successo di San Siro. Stasera all'Olimpico arriva il Lecce, che in 32 precedenti ha vinto solo 2 volte con i giallorossi. Da valutare le condizioni di Dybala e Pellegrini, entrambi non al meglio anche se disponibili. In avanti ballottaggio apertissimo tra Abraham e Belotti.