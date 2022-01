Dove vedere Roma-Cagliari 18:00 in TV e in LIVE streaming

La Roma torna in campo dopo la pesante sconfitta con la Juventus. Questo pomeriggio all’Olimpico Mourinho troverà la squadra di Mazzarri

La squadra di Mourinho è reduce dalla clamorosa sconfitta interna contro i bianconeri di Allegri . I giallorossi, dopo essere stati avanti per 3-1, hanno preso 3 goal in 7 minuti perdendo la nona partita sulle 21 fin qui giocate. Il Cagliari arriva invece dall’impegno casalingo contro il Bologna , grazie al gol di Pereiro al 93’, Mazzarri porta a casa la vittoria. L’obiettivo dello Special One ora è quello di recuperare punti e posizioni per rimanere il più possibile attaccato a Lazio e Fiorentina . Il tecnico portoghese dovrebbe lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto Sergio Oliveira e confermare il 4-2-3-1 visto nell’ultima di campionato.

La diretta TV di Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 17:15. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Manuel Pasqual. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.