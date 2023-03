Dove vedere Real Sociedad-Roma in diretta TV e LIVE streaming

I giallorossi questa sera torneranno in campo in Europa League contro la formazione basca dopo il 2-0 dell'andata

Tutto pronto per il ritorno in campo della Roma nelle coppe europee. Alle 21 i giallorossi andranno in scena all'Anoeta di San Sebastian contro la Real Sociedad per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 2-0 dell'andata, la formazione di Mourinho parte con i favori del pronostico ma il derby tra tre giorni potrebbe rappresentare una pericolosa distrazione anche se lo Special One ha già assicurato che in campo scenderanno i migliori.