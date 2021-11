Dove vedere Genoa-Roma alle 20:45 in Tv e LIVE streaming

I giallorossi tornano in campo a Marassi alle 20:45

La Roma tornerà in capo questa sera contro il Genoa dopo la sosta nazionali. Le premesse non sono delle migliori - Cristante positivo al Covid con Kumbulla , Pellegrini e Smalling tutt'altro che al meglio- ma i giallorossi sono obbligati a rialzare la testa per riprendersi il quinto posto e tenere a distanza le inseguitrici. Contro avranno Shevchenko e i suoi uomini determinati a festeggiare con una vittoria la prima panchina dell'ucraino e l'arrivo della nuova società.

La diretta TV di Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 20:15. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.