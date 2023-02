Donnarumma compie 24 anni, gli auguri di Wijnaldum: “Buon compleanno” – FOTO

Gini Wijnaldum è pronto a dare il suo contributo importante alla stagione della Roma. L'olandese è tornato, Mourinho ha confermato che ora può tenerlo in considerazione anche per una partenza dal primo minuto. Per il futuro si vedrà a fine stagione con il PSG, che però potrebbe lasciarlo andare a condizioni favorevoli per i giallorossi. I rapporti sono ottimi tra le due società, ma anche tra Wijnaldum e il club francese, così come con tutti i compagni a Parigi. Ulteriore dimostrazione è il messaggio di auguri che Gini ha pubblicato su Instagram per Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG che oggi compie 24 anni.