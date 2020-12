Diawara, ultima chiamata. Basta errori, così perdi la Roma

Continua il momento no di Amadou Diawara. Il guineano, finito indietro nelle gerarchie di Fonseca, fa discutere per l’errore che ieri ha aperto la strada verso la vittoria al Cska Sofia. Come scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it, già nello scorso campionato aveva mostrato qualche limite in impostazione ed era piaciuto poco al tecnico portoghese, anche se finché ha giocato da mediano nel 4-2-3-1 con Veretout ha rappresentato una certezza.

Fonseca pensa di dargli ancora qualche occasione prima di tirare le somme a gennaio. La Premier lo cerca, per la Roma non è incedibile ma solo a fronte di un’offerta economica da almeno diciotto milioni. Cifra che, per ora, nessuno sembra disposto a spendere.