Di Lorenzo: “Dopo il 6-1 a Roma ambiente particolare, fatta buona partita”

Un dato è certo, quest'anno spingi un po' di meno e lasci libera la fascia, sei soddisfatto della tua prova di oggi? Questo punto ci sta? Per quanto riguarda la fase di spinta col mister adottiamo diversi sistemi, delle volte rimango bloccato a fare il terzo in fase di costruzione e si alza di più Rui. Oggi una partita difficile contro una grande squadra, siamo contenti della prestazione ma c'è rammarico perché sembrava potessimo portarla a casa. Dà continuità di risultati, non abbiamo preso gol.

Cos'è che avete in più quest'anno rispetto allo scorso? Siamo cresciuti in consapevolezza, il mister ci ha dato forza e ci ha fatto credere di più in noi stessi. Cerchiamo di fare la partita e siamo venuti qua e abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, per lunghi tratti della partita ci siamo riusciti. In campo abbiamo più fiducia e cerchiamo di fare giocate anche più difficili.