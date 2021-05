Derby, la gioia di Fuzato: “Roma si veste di giallorosso” – FOTO

Il portiere brasiliano, tra i protagonisti della vittoria con la Lazio, ha esultato sui social

Entusiasmo alle stelle per Daniel Fuzato. Il portiere brasiliano, tra i protagonisti del derby vinto contro la Lazio, ha esultato sui social per il successo nella stracittadina. Questo il messaggio su Instagram: "Sono contento di aver vinto il mio primo derby con questa maglia, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. La città si veste di giallorosso!". Parole al miele per la Roma e per i compagni di squadra, finalmente in grado di trovare i 3 punti in uno scontro diretto. Dopo qualche prestazione tutt'altro che esaltante, anche per Fuzato è arrivata finalmente una grande soddisfazione.